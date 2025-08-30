"هواتف الحراس".. كلمة سر إسرائيل في اغتيال قيادات إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تمكنت إسرائيل من استهداف اجتماع سري للغاية لمسؤولين إيرانيين خلال الحرب التي استمرت 12 يوما من خلال اختراق هواتف حراس أمنهم، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت.

اجتمعت مجموعة من مسؤولي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان ، في مخبأ على عمق 100 قدم تحت جبل غرب طهران.

ورغم أنهم تلقوا تعليمات بعدم إحضار هواتفهم المحمولة معهم خشية استهداف إسرائيل للاجتماع، أسقط جيش الدفاع الإسرائيلي لاحقًا ست قنابل استهدفت أبواب الدخول والخروج. ولم يصب أي من المسؤولين بأذى، لكنهم خرجوا من المخبأ ليجدوا جثث الحراس.

إيران تغرق في الفوضى

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاستخبارات الإسرائيلية استغلت استخدام حراس الأمن الإيرانيين للهواتف المحمولة، بما في ذلك المنشورات التي نشروها أثناء الاجتماعات، لملاحقة المسؤولين الإيرانيين. وقد أدى هذا التصعيد الأخير في ألعاب التجسس بين إسرائيل وإيران إلى دفع طهران إلى حالة من الفوضى.

وقال ساسان كريمي، نائب الرئيس السابق للشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإيرانية والمحاضر الحالي في جامعة طهران: "نعلم أن كبار المسؤولين والقادة لم يحملوا هواتف، لكن محاوريهم وحراس الأمن وسائقيهم كانوا يحملون هواتف، ولم يتخذوا الاحتياطات على محمل الجد، وهذه هي الطريقة التي تم بها تعقب معظمهم".

واستشهدت صحيفة نيويورك تايمز بخمسة مسؤولين إيرانيين كبار، واثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، وتسعة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين. وبحسب مسؤولين إيرانيين فإن اختراق هواتف الحراس ما هو إلا عنصر واحد من حملة التجسس الإسرائيلية الناجحة والتي استمرت لوقت طويل.