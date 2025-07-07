انت الان تتابع خبر مظاهرات قادمة وهذا ما سيحدث للرواتب.. الاعرجي: الانتخابات القادمة ستنتج حكومة توافقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المطلب الخارجي لحل الفصائل عربي قبل ان يكون مطلباً دولياً، والدولة القوية تكون عبر الزراعة والصناعة وليس عبر السلاح".واضاف ان "كثير من الشركات الاستثمارية تعزف عن دخول السوق العراقية بسبب السلاح"، مشبراً الى ان "سرايا السلام اقوى بعشرة اضعاف من بقية الفصائل الاخرى".

وتابع، ان "قرار الصدر بحل سرايا السلام سيسهل على السوداني مهمة حصر السلاح، وعزوفه عن المشاركة في الانتخابات جاء بناء على المصلحة العامة"، مبيناً ان "الظرف الخارجي هو الوحيد الذي يؤجل الانتخابات".

واكمل، انه "لدى الحكومة مؤشرات على تظاهرات في الاشهر القادمة، وازمة الرواتب ستكون بقدرة الشركات على الصرف والموانع الخزنة الامريكية"، مردفاً ان "الاحتياطي النقدي وصل في حكومة السوداني الى اعلى رصيد مالي".

ولفت الى ان "الحكومة ستصدر فيزا خاصة بالرواتب لن تخضع للنظام العالمي"، مشيرا الى ان "الامريكيين لم يطلبوا حل الحشد الشعبي بشكل رسمي".

وكشف عن "قيام رئيس الوزراء بفتح تحقيق في قضية خلط النفط الايراني وبيعه على انه عراقي"، مؤكداً انه "نصف الاطار سيكون مع السوداني بعد الانتخابات".

واشار الى ان "الانتخابات القادمة ستنتج حكومة توافقية ولن تذهب الى الاغلبية، الاطار سيحافظ على تماسكه بعد الانتخابات"، مردفاً ان "السوداني مشغول بإنهاء التزاماته قبل التفكير بالولاية الثانية وسيحصل عليها".

واستطرد بالقول: "الاطار كان يريد اسقاط السوداني في اول شهر من حكومته، والاردن لديها مواقف كبيرة مع العراق ويجب ان نبادلهم هذه المواقف"، منوهاً ان "مجلس النواب ميت ولم يقم بواجبه تجاه استجواب الوزراء".