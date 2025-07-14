انت الان تتابع خبر استضافة برلمانية لوزير النفط ومدير سومو بشأن تقارير "مزج" النفط الإيراني بالعراقي وتهريبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء (8 تموز 2025) عن علمها بما وصفته بـ"إسطول الظل" وخلط النفط العراقي بالإيراني لغرض التهريب.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، ان "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران واستهداف مصادر وارداتها النفطية خارج أراضيها رسميًا"، مؤكدًا أن "أسطول الظل الإيراني الذي يعمل من العراق والإمارات بات الآن تحت نظر الحكومة الأمريكية".

وأضاف بيسينت ان "الإدارة على علم بوجود عمليات خلط للنفط الإيراني بالنفط العراقي المخصص للتصدير، حيث تقوم عدة سفن شحن بنقل النفط الإيراني إلى ناقلات النفط العراقية في ميناء خور الزبير، بالإضافة إلى تزوير وثائق وأوراق رسمية عن مصدر النفط".

وذكر ان "الإدارة الأمريكية على علم بوجود ست ناقلات نفط تقوم بتهريب النفط الإيراني عبر أوراق مزورة تصدر من العراق، وتموّل بعائداتها أنشطة الحرس الثوري الإيراني"، بحسب وصفه.

فيما أشار مراقبون إلى أن "العراق معرض الآن إلى ضغط شديد وخطر الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية في حال استمرار تهريب النفط الإيراني بأوراق رسمية وسفن شحن عراقية الهوية".