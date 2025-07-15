الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان ينشر جدول اعماله لجلسة يوم غد

بغداد - ياسين صفوان - وتضمن الجدول:
اولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020، (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، (18) مادة".

ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية ، (لجنة العلاقات الخارجية) المادة (2)

ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 (لجنة التربية)، المادة (5).

رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون حماية وتحسين البيئة (لجنة الصحة والبيئة).

خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في 28 تموز/ 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (لجنة العلاقات الخارجية).

سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 (اللجنة القانونية).

وأشار البرلمان الى ان "تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر".

