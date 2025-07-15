انت الان تتابع خبر السوداني وطالباني يناقشان ملفّ تسليم إيرادات إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث عدد من الملفات والقضايا الوطنية، ومناقشة ملفّ تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان العراق ورواتب موظفيه، وأهمية التنسيق والعمل على حل الملفات المشتركة، وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن".

كما شهد اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، وضرورة أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي، من خلال اختيار ممثليه بمجلس النواب.