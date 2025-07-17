انت الان تتابع خبر العراق يُعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا "فاجعة الكوت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء أعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام تضامناً مع عوائل ضحايا حادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت.



وجاء هذا القرار عقب جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني قبل قليل، لمناقشة تداعيات الكارثة. ويعكس إعلان الحداد حجم المأساة التي ألمت بالمدينة والبلاد، والتزام الحكومة بمساندة الأسر المنكوبة.