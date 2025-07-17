انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يعزي بحادثة الكوت: فاجعة جديدة أوجعت قلوبنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "فاجعة جديدة أوجعت قلوبنا، تُعد امتدادًا لفواجع مؤسفة سابقة؛ وهذه المرة حريق طال مبنى “الهايبر ماركت” في مدينة الكوت، مخلفًا عددًا من الضحايا والجرحى".وأضاف السيد الحكيم، "لقد أعادت هذه الفاجعة إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدها بلدنا في فترات سابقة، ونُبدي استغرابنا الشديد من استمرار غياب الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".

وطالب السيد الحكيم، الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق فوري وشامل للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين والمتسببين".

