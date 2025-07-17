انت الان تتابع خبر روسيا تعزي العراق بحادثة حريق الكوت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في بيان، إنها "تعرب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب العراقي الصديق وخاصة لأهل واسط المحترم في فاجعة الكوت الأليمة".

واضافت: "اننا نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونشارك الم فقدان الأرواح الأبرياء والخسارة المأسوية الموجعة التي تعرضت لها عوائل الضحايا الكريمة".

وكشف مصدر طبي، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة حريق الكوت إلى 63 شهيداً و40 مصاباً.