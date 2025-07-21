انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يطالب بمحاسبة من يثبت تقصيره بحريق الكوت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف البيان، أن "الإطار التنسيقي أدان استمرار القصف الذي يستهدف الشركات النفطية في إقليم كردستان، لما يمثله من تهديد مباشر للثروة الوطنية، والمصالح العامة، وضرب لبيئة الاستثمار، وتعدٍّ سافر على الاستقرار، ويدعو الحكومة إلى موقف حازم لكشف من وراء هذه الاعتداءات ومنع تكرارها".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي كرر أسفه وحزنه لفاجعة الحريق في محافظة واسط، التي أودت بحياة عدد من الأبرياء، مطالبا باستكمال التحقيق ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، خصوصًا مع تصاعد وتيرة الحرائق في الأشهر الأخيرة بشكل يثير الريبة".

وشهدت مدينة الكوت بمحافظة واسط، فجر الخميس (17 تموز 2025)، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.