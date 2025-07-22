انت الان تتابع خبر دولة القانون: الكرد والسنة كسروا النصاب القانوني لجلسة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديثه لبرنامج (من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم لم تكتمل بسبب غياب أغلب أعضاء مجلس النواب"، مشدداً على أن “كل من لم يحضر الجلسة لا يمتلك حباً حقيقياً للدم العراقي”.ولفت الفتلاوي إلى أن "النواب الكرد والسنة تغيبوا عن جلسة اليوم"، موضحاً أن "من بقي في قاعة البرلمان هم النواب الشيعة فقط".

ودعا، إلى "تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة التي تعطل عمل البرلمان وتؤثر سلباً على قضايا حساسة تمس الشعب العراقي".

وتابع ان "الخضار القادم من إقليم كردستان يدخل إلى جميع المحافظات العراقية دون وجود أي منع أو عراقيل، وما يقال كله شائعات".

