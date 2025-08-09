انت الان تتابع خبر ممثل المرشد الأعلى: على العراقيين ان لا يسمحوا بنزع سلاح الحشد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ابادي خلال خطبة الجمعة، ان "الأعداء ارتكبوا جرائم كثيرة بمهاجمة البلدان الإسلامية في سوريا ولبنان، وهدفهم هو تدمير هذه البلدان"، مضيفا: "لقد أمرت الولايات المتحدة بأن لا يمتلك حزب الله في لبنان أي أسلحة، وهذا يعني أن النظام الصهيوني يستطيع مهاجمة أي نقطة يريدها في لبنان".



وأشار أيضًا إلى أن "أمريكا كانت لديها أيضًا خططٌ بشأن العراق وقوات الحشد الشعبي لإضعاف هذه القوة العسكرية، لكن الشعب العراقي مسلمٌ وواعٍ ولن ينخدع أبدًا"، مشددا على انه "يجب ألا يسمح الشعب العراقي لأعداء الحشد الشعبي بنزع سلاح العراق".

واضاف انه "لو لم تكن قوات الحشد الشعبي في العراق، لكانت داعش قد غزت هذا البلد الإسلامي".

