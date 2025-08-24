اخبار العالم / اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تعلن استبعاد 42 مرشحا جديدا (وثائق)

0 نشر
0 تبليغ

مفوضية الانتخابات تعلن استبعاد 42 مرشحا جديدا (وثائق)

انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن استبعاد 42 مرشحا جديدا (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في كتاب المفوضية: المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق أهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢٥ والمشكلة بالأمر الوزاري (۷۹) في ۲۰۲٥/٧/١٦ بالعدد (٥٤ ) في ٢٠٢٥/٨/٢١ والمتضمنة استبعاد الذوات المدرجة أسمائهم في الجدول ادناه وتبدأ بالتسلسل (۱) حسن محي رسن حسن جناني) وتنتهي بالتسلسل ( ۳۷ - علي كريم طلال كريم لامي ) استناداً الى المادة (٦/خامسا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ٢٠١٨ المعدل والمادة (۲ ، اولاً ، ۱ ، ح) من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات مجلس النواب رقم (۳) السنة ۲۰۲٥ لشمولهم باحكام قانون المساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا