السوداني: العراق رفع قدراته التكريرية إلى مستوى (1.3) مليون برميل يومياً

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " في إطار المنهج الحكومي لتعزيز السيادة الوطنية في قطاعي الطاقة وتوفير المشتقات النفطية، على طريق ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والتنمية الوطنية الواثقة، تمكن العراق من رفع قدراته التكريرية إلى مستوى (1.3) مليون برميل يومياً، ليصبح في مصاف الدول العربية الأعلى في قدراتها بهذا المجال"، مشيرا الى ان "هذا النمو والتعاظم في القدرات، نمضي نحو تحقيق قدرة في تكرير (1.65) مليون برميل يومياً، وفق الهدف المرسوم الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في 30 آذار 2025".وتابع، ان "هذا التطوّر الستراتيجي سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلّي من المشتقات النفطية، الذي سجّل عام 2024، مستوى (1.1) مليون برميل يومياً، والذي وضع العراق على مقربة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بمختلف المنتجات النفطية"، لافتا الى ان "الاكتفاء سيحقق جملة من المكاسب، أبرزها؛ خفض أعباء استيراد المشتقات النفطية لأدنى مستوى منذ عقود، وتوفير المليارات من العملة الصعبة سنوياً، وتعزيز الميزان التجاري، وإتاحة إمكانية التصدير للفائض من المشتقات في المستقبل القريب، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة والقطاعات المتصلة به، وتحسين جودة الوقود وفق المواصفات العالمية، وتقليل مستويات انبعاث الكربون والتلوّث".

وأضاف، ان "هذا التحول سيعكس نجاح الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق مصلحة المواطن عبر ضمان استقرار أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، كما وضعت وزارة النفط خطّة للبدء بتصدير مادّتي؛ ( زيت الغاز )، و(وقود الطائرات )، بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي منهما".