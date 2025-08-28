انت الان تتابع خبر ​​السامرائي يزور قيادة سامراء ويلتقي الشمري ويشيد بجهود الحكومة لدعمها للملف الأمني والخدمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثنى السامرائي وفق البيان على "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والأجهزة الأمنية في سامراء"، معبّراً عن شكره لوزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري لـ"جهوده المباشرة في إدارة الملف الأمني".