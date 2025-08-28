​​السامرائي يزور قيادة سامراء ويلتقي الشمري ويشيد بجهود الحكومة لدعمها للملف الأمني والخدمي

اخبار العالم / اخبار العراق

بغداد - ياسين صفوان - وأثنى السامرائي وفق البيان على "الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والأجهزة الأمنية في سامراء"، معبّراً عن شكره لوزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري لـ"جهوده المباشرة في إدارة الملف الأمني".
وأكد تقديره العالي لـ"دور رئيس الحكومة المهندس محمد شياع السوداني في دعمه المتميز لهذا الملف، وما يرافقه من إجراءات تسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة لراحة الزائرين وحماية المواطنين".

ورافق السامرائي في هذه الزيارة بحسب البيان "نائب محافظ صلاح الدين، وأحد أعضاء مجلس المحافظة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين القيادات المحلية والوطنية لدعم الجهود الأمنية والخدمية في مدينة سامراء".

