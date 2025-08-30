انت الان تتابع خبر الكلداني يطالب الخنجر بالاعتذار عن مفردة "الغوغائيين" وتوضيح الجهة المقصودة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في الوقت الذي يترقب فيه شعبنا العراقي استحقاقاً انتخابياً جديداً، تطل علينا أصوات سياسية تستخدم مصطلحات غير مسؤولة من قبيل (الغوغائيين) وغيرها من العبارات التي لا تزيد إلا في شحن الأجواء وإثارة الحساسية الطائفية".وأضاف الكلداني، "أنا قد أختلف مع خميس الخنجر في الكثير من المواقف، ولا تربطني به علاقه شخصية، ولكن ما يميّزه أنه يتحدث بوضوح وصراحة عكس بعض السياسيين الذين يدارون الحقائق ولا يواجهون" .

وأضاف الكلداني، "ومع ذلك، فإن عبارة (الغوغائيين) لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لأنها قد تُفهم بأنها موجهة ضد مكوّن أو جهة بعينها، وهذا أمر خطير على وحدة العراق وسلامته الاجتماعية".

وتابع الكلداني أن "الخنجر كان من أكثر المستفيدين من هذه الحكومة ومن الشراكة السياسية، وواقع الحال أن الكثير من العاملين معه حصلوا على امتيازات تفوق ما حصلت عليه بعض الأحزاب الشيعية أو السنية أو الكردية، فلماذا كلما اقتربت الانتخابات ترتفع مثل هذه الأصوات؟".

وأوضح الكلداني، أن "الشعب العراقي لم يعد يحب الطائفية ولا يقبل إعادة تدوير الخطاب الذي قسمه لعقود، بل يريد دولة مواطنة وعدالة وخدمات"، مستدركا بالقول "لذلك، نصيحتي للخنجر أن يقدّم اعتذاراً أو على الأقل يوضّح بشكل مباشر من يقصد بالغوغائيين، لأن المصلحة الوطنية فوق الحسابات الانتخابية، ولأن العراق أكبر من كل خطاب يُقسّم أبناءه".

