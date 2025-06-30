الامارات | طارد طليقته بسيارته وضربها في الشارع .. الإفراج عن أحمد السقا بكفالة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرجت جهات التحقيق في مصر، امس الأحد، عن الفنان المصري أحمد السقا بكفالة خمسة آلاف جنيه، بعد سماع أقواله في اتهام طليقته له بالاعتداء عليها وعلى سائقها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال مها الصغير، طليقة الفنان المصري وسائقها بعد أن اتهمته بالتعدي عليها وضربها أمام المارة، داخل حيّ شهير في أكتوبر.

وكانت النيابة قد استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحيط المكان الذي شهد واقعة التعدي.

وحررت مها الصغير محضرا ضد السقا، يوم الأربعاء الماضي، بقسم شرطة السادس من أكتوبر في الجيزة، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب هي وسائقها.

وأوضحت الصغير في محضرها أنها فوجئت بطليقها ينتظرها بسيارته أمام مسكنها ثم طاردها بسرعة جنونية، مما دفع سائقها لمحاولة الفرار قبل أن يغلق السقا الطريق عليهما.

وأشارت إلى أن السقا نزل من سيارته واعتدى عليها وعلى سائقها بالضرب والسب، وتلفظ بعبارات وألفاظ قاسية وغير لائقة، مما اضطرها إلى الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وكان مصدر مقرب من الإعلامية مها الصغير قد تحدث في وقت سابق، وأكد أن هناك عددا من الأصدقاء المشتركين بينها وبين أحمد السقا، قد تدخلوا لإنهاء الأزمة القائمة بينهما وحلها بشكل ودي، حتى لا يؤثر ذلك على أبنائهما، مضيفا أن تلك المساعي لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، نظراً لإصرار مها الصغير على عدم التنازل عن المحضر الذي حررته.

يشار إلى أن الفنان المصري كان قد أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية بعد زواج دام أكثر من 26 عامًا، وأثمر عن ثلاثة أبناء وهم: ياسين، وحمزة، ونادية لتتصاعد الخلافات بين الطرفين لتصل إلى العلن، وتضحي حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل.