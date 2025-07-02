هذا الشهر أجواء هادئة تدعم تركيزك على أهدافك الطويلة

إليك توقعات برج الثور لشهر يوليو 2025 بتفصيل شامِل ومبسط:

لمحة فلكية عامة

يشير هذا الشهر إلى استقرار بعد فترة تقلبات، مع دخول الكواكب إلى مواقع داعمة، خصوصًا في مجالات العمل والمال والصحة

يتحول أورانوس خارج طالعك المالي، مما يفتح الباب لتغييرات مالية غير متوقعة—قد تكون مفاجآت مربحة، لكن أيضًا مع احتمالات خسارة فورية

العمل والمال

المجال المهني: أجواء هادئة تدعم تركيزك على أهدافك الطويلة، مع فرصة توقيع عقود جديدة أو شراكات مهنية خلال النصف الثاني من الشهر

الجانب المالي: تحسن تدريجي في المردود، مع احتمالية حصولك على دعم مالي غير متوقع—الأيام المثلى للقرارات المالية هي 8، 16، و24 يوليو

رغم ذلك، يُنصح بالتخطيط المالي الجيد وتفادي الاستثمارات الكبيرة قبل التأكد .

العاطفة والعائلة

للأزواج: شهر يعيد الانسجام للعلاقة بعد فترة من الضغط، مع فرصة لتجاوز الخلافات الصغيرة وبناء تواصل أقوى .

للعازبين: احتمال لقاء شخص جديد واعد، خاصة في محيط العمل أو المناسبات الاجتماعية

العائلة: اتصالات أقوى وربما تجمعات أو نزهات عائلية، مع بعض الضغوط التي من المتوقّع تخطّيها بنجاح .

الصحة والنفسي

صحيًا: الطاقة مرتفعة لكن الانتباه ضروري لتجنب الإجهاد، خاصة مع ميل لقضايا المعدة والجهاز الهضمي نتيجة الضغوط .

يُنصح بممارسة التأمل، المشي، أو القيام برحلات قصيرة—ويمكن الاعتماد على تقنيات الاسترخاء في أوقات الذروة للتجديد النفسي

.مراقبة النظام الغذائي ضروري: تجنب الأطعمة الدهنية والسكريات والتركيز على الترطيب والتوازن الغذائي

.أبرز التواريخ الفلكية

4 يوليو: دخول الزهرة إلى الجوزاء (تعزيز التواصل والراحة)

8 يوليو: بداية فترة للتخطيط المالي والمهني

13 يوليو: زحل يبدأ التراجع، مما يتطلّب الحذر في القرارات المهمة

16–22 يوليو: أيام ذهبية للقرارات المالية والفرص المهنية

27 يوليو: القمر الجديد يشير لبدايات جديدة في الصحة والعمل