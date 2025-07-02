إليك توقعات برج الجوزاء لشهر يوليو 2025، مع أبرز الجوانب والمواعيد الفلكية:

مهنيًا وماليًا

إشارات إيجابية في العمل: بداية مطمئنة بعد روتين كثيف، مع دخول عطارد في الصفاء والتركيز بعد الأسبوع الأول، خصوصًا بين 14 و22 يوليو، مما يفتح لك أبواب مشاريع جديدة أو قيادة حملات مهمة

المال والميزانية: تحسّن تدريجي في الدخل، مع فرصة لاستعادة مستحقات متأخرة خلال الأسبوع الأخير من الشهر، ولكن يُنصح بتجنب المخاطرات المالية

الحب والعلاقات

للأزواج: بداية متقلبة نتيجة سوء تفاهم، لكن الأجواء تتحسن بدعم الزهرة، خاصة حول 11 و19 و27 يوليو، مع فرصة لإعادة إشعال الحميمية

للعازبين: لقاءات غير متوقعة قد تحمل بداية علاقة جديدة، مرجّحة في المناسبات أو السفر

صحة ونفسيًا

صحيًا: الحالة مستقرة عمومًا، لكن الإرهاق الذهني يرتبط بمعدلات التركيز العالية — ممارسة المشي أو تمارين خفيفة تساعدك في الاحتفاظ بتوازن

نفسيًا: أنت على وشك التخلص من القلق والتردد، وتبدأ برؤية أوضح للقرارات الحاسمة بعد فترة الركود الماضية

تأثيرات فلكية مهمة

7 يوليو: دخول كوكب أورانوس إلى برج الجوزاء يجلب روح التغيير والمفاجآت ويحفّزك للخروج من نطاق راحتك

10 يوليو: اكتمال القمر في الجدي يساعدك على تسوية أوضاع مالية معلّقة مثل ديون أو حسابات مشتركة .

17 يوليو: بداية عطارد الرجعي في الأسد، مما ينذر بتحديات في التواصل — تجنب التسرع في توقيع عقود أو مبادرات جديدة

.بين 12 و22 يوليو: أيام ذهبية لإبرام صفقات مهنية واتخاذ قرارات قوية، خصوصًا بالشراكات والمال .

نصائح عملية

تنظيم مالي ذكي: تابع مسار ميزانيتك، واجتنب الديون غير المدروسة — وضع صندوق طوارئ سيكون مفيدًا .

تواصل واضح: كُن صريحًا وهادئًا مع الشريك أو الزملاء لتفادي النزاعات.

استثمار الطاقة التحويلية: اغتنم تأثير أورانوس لتجديد مهاراتك أو حلم مشروع جديد.

الحذر من العرج الفلكي: خلال عطارد الرجعي، راجع كل شيء قبل الإقدام عليه.