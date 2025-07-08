أجمل تسريحات شعر مع الغرَّة على طريقة النجمات لإطلالة متجددة أكثر شباباً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - انطلاقاً من إطلالات النجمات، يمكنك أن تلاحظي فوراً أن تسريحات الشعر مع الغرة تحتل حيزاً كبيراً على ساحة الموضة والجمال لصيف 2025، حيث ظهرت كثيرات منهن بلوكات صيفية متجددة تعتمد على الغرة بأشكالها المختلفة، وقد نسَّقن معها تسريحات شعر مختلفة، شبابية في معظمها، سواء مرفوعة أو منسدلة؛ ما منحنهن إطلالات شبابية مفعمة بالحيوية وتتلاءم مع أجواء الصيف المميزة الحافلة بالمناسبات والسهرات ورحلات السفر.

فإذا كنت تعتمدين قصة شعر مع غرة؛ نرصد لك من "الخليج 365" باقة من أجمل تسريحات شعر مع الغرة على طريقة النجمات، لتتألقي بأجمل الإطلالات الجمالية خلال هذا الصيف.

تسريحة ذيل الحصان العالي مع الغرة القصيرة النصفية من أريانا غراندي

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أريانا غراندي Ariana Grande تعود بتسريحتها الأيقونية لكن بلمسة أكثر حيوية، حيث اعتمدت ذيل الحصان العالي المشدود، مع غرة قصيرة نصفية تغطي منتصف الجبين بأسلوب خفيف وعشوائي. هذه التسريحة تعزز من ملامح الوجه وتمنحك مظهراً شاباً جريئاً يناسب إطلالات الصيف النهارية والمسائية، خصوصاً مع المكياج النيود أو البرونزي.

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تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل من صبا مبارك

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صبا مبارك تحولت مؤخراً الى قصة الشعر القصير بطول متدرج، فاعتمدت في واحدة من أحدث إطلالاتها تسريحة كيرلي طبيعية منسدلة، ترافقت مع غرة خفيفة ومتموجة تندمج بسلاسة مع خصلات الشعر. هذا الستايل يمنح شعرك حجماً إضافياً ويضفي لمسة بوهيمية أنثوية مثالية لأجواء البحر أو المناسبات في الهواء الطلق. يمكنك أيضاً تنسيق هذه التسريحة مع أكسسوارات شعر بسيطة مثل مشابك ذهبية أو وردة جانبية، لإضفاء لمسة من الفخامة على إطلالتك.

تسريحة الشينيون العالية الفوضوية مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين من مايلي سايرس

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مايلي سايرس Miley Cyrus أثبتت مرة جديدة أنها جريئة في اختياراتها الجمالية، فظهرت في واحدة من آخر إطلالاتها بتسريحة شينيون عالية بأسلوب فوضوي عصري، مع غرة قصيرة منسدلة بتدرجات خفيفة على الجبين. هذه التسريحة توازن بين الجرأة والنعومة وتُعتبر خياراً مثالياً لصاحبات الشعر القصير والمتوسط الطول، وتليق بالسهرات الجريئة أو الحفلات الصيفية.

تسريحة الشعر المالس المنسدل مع الغرة الستارة من نوال الزغبي

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الغرة الستارة ما زالت تتربع على عرش صيحات الشعر، وهي خيار مثالي لكل من ترغب في إطلالة أنثوية ناعمة. اعتمديها بأسلوب النجمة نوال الزغبي، بحيث تعتمدينها مع تسريحة الشعر المالس المنسدل، فتمنحك مظهراً أنيقاً وكلاسيكياً يناسب الإطلالات اليومية والرسمية. يمكن تعزيز جاذبيتها بإضافة لمسة لامعة على الشعر باستخدام سيروم الشعر، أو باعتماد فرق وسطي لإبراز ملامح الوجه.

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الطويلة المالسة المنسدلة على جانبي الوجه من كيت هدسون

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كيت هدسون Kate Hudson اختارت واحدة من أكثر تسريحات الصيف رواجاً: الكعكة العالية المشدودة مع غرة طويلة مالسة تنسدل على جانبي الوجه. هذه التسريحة تعكس الأناقة العصرية وتناسب صاحبات الجبين العريض أو الطويل، كما أنها مثالية في أيام الطقس الحار أو السفر. يمكنك رفع مستوى الأناقة بوضع أقراط بارزة أو مكياج مضيء.

قد يفيدك أن تتعرفي إلى الغرة المناسبة لشعرك حسب شكل وجهك

تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع الغرة القصيرة جداً من زيندايا

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زيندايا Zendaya فاجأت الجميع بإطلالة فائقة الأناقة، حيث اعتمدت كعكة منخفضة جداً ومصقولة بدقة، مع غرة قصيرة جداً بأسلوب البيكسي. هذه الإطلالة مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي، وتعيد إلى الواجهة جمال البساطة المنظمة. هي تسريحة مناسبة للمناسبات الفاخرة أو لحضور حفل رسمي، ويمكن تنسيقها مع مكياج كلاسيكي مثل الآيلاينر الأسود وأحمر الشفاه الأحمر.

تسريحة الشعر الكيرلي المرفوع إلى تاج الرأس مع الغرة النازلة على جانبي الوجه من أصالة

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هذه التسريحة التي اختارناها لك بأسلوب النجمة أصالة، تمنحك "لوكاً" ملكياً عصرياً بامتياز. الشعر الكيرلي يُرفع إلى الأعلى بأسلوب تاجي يمنح حجماً ودرامية للطلة، فيما الغرة الطويلة المنسدلة على الجانبين تخلق توازناً ناعماً مع كثافة الخصل. تلائم هذه التسريحة الأعراس الصيفية أو السهرات.

الغرة رفيقتك هذا الصيف.. لكن اختاريها بذكاء!

تسريحات الشعر مع الغرة ليست مجرد صيحة موسمية، بل خيار يعكس شخصيتك ويبرز ملامحك بطريقتك الخاصة؛ لذلك، قبل أن تعتمديها، خذي بالاعتبار شكل وجهك ونوع شعرك، وما إذا كنت تفضلين المظهر الجريء أو الناعم الكلاسيكي.

الغرة الستارة مثلاً هي الحل الأنسب لك إذا كنت مترددة؛ لأنها مرنة وسهلة التصفيف، فيما الغرة القصيرة جداً تناسب صاحبات الشخصية القوية والجريئة.

أما إذا كنتِ من عاشقات التسريحات الطبيعية؛ فاحرصي على تنسيق الغرة مع تموجات شعرك بطريقة تمنحك مظهراً عفوياً، من دون أن تفقدي أناقتك.

وتذكري: السر لا يكمن في الغرة فقط، بل في طريقة تصفيفها وتكاملها مع باقي إطلالتك؛ فكوني جريئة، وجربي الغرة هذا الصيف، على طريقة نجماتك المفضلات، لكن بأسلوبك.