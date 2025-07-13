الامارات | أزياء مجنونة.. راقية ومستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كالعادة تستقطب عروض مصمم الأزياء السويسري كيفن جيرمانييه اهتمام وسائل الإعلام والمختصين، وتألقت تصاميمه الجديدة أخيراً على منصة أسبوع باريس للأزياء الراقية، بألوانها وخاماتها الغريبة، إذ يستخدم مواد معاد تدويرها.

ويركز جيرمانييه - الذي ارتدى تصاميمه العديد من مشاهير العالم مثل تايلور سويفت وبيونسيه - على استخدام مواد مستدامة، ما يقلل من التأثير البيئي للأزياء ويستخدم أشياء غير تقليدية مثل الزجاج المعاد تدويره والخرز الملون، ما يمنح أزياءه الغريبة والمبهرة في الآن ذاته مظهراً مميزاً.

واكتسب جيرمانييه - الذي قدم خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية مجموعته لخريف/شتاء 2025-2026 شهرة واسعة في عالم الموضة، وارتدى مشاهير تصاميمه، ما ساهم في تسليط الضوء على أسلوبه الفريد.