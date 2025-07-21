القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في برج الحمل يوم السبت ما يعني مساعدات خدمات ارتفاع بالمعنويات ان طاقة القمر من الحمل مناسبة تساعدك وتعطيك روح المنافسة والتألق والانتصار المهني كما يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب لكن سوف تدخل في مرحلة ركود تام يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الثور
عاطفياً: انه اسبوع السعادة والرضى مدعوما من كوكب الزهرة التي تتنقل في برجك فتتلقى أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم. للعازب حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ووضع حد لمغامراتك ولاحلامك المجنونة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.