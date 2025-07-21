توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 19 تموز إلى الجمعة 25 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في برج الحمل يوم السبت ما يعني مساعدات خدمات ارتفاع بالمعنويات ان طاقة القمر من الحمل مناسبة تساعدك وتعطيك روح المنافسة والتألق والانتصار المهني كما يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب لكن سوف تدخل في مرحلة ركود تام يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الثور

عاطفياً: انه اسبوع السعادة والرضى مدعوما من كوكب الزهرة التي تتنقل في برجك فتتلقى أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم. للعازب حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ووضع حد لمغامراتك ولاحلامك المجنونة