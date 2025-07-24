حسين فهمي يشارك في الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين

يستعد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من جوائز "الباندا الذهبية"، المقرر إقامتها في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية، يومي 12 و13 سبتمبر 2025، وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية تقديرية من اللجنة المنظمة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن حضور الفنان حسين فهمي يُثري الحدث، ويعكس خصوصية العلاقات الثقافية بين مصر والصين، ويمثل إضافة مهمة للحوارات الثقافية العالمية التي تحتضنها سيتشوان.

وتشهد الدورة الثانية، التي تُقام برعاية الاتحاد الصيني للأدب والفنون وحكومة مقاطعة سيتشوان، توزيع 27 جائزة ضمن أربع فئات رئيسية: الأفلام، الدراما التلفزيونية، الوثائقيات، وأفلام التحريك. وتهدف الجوائز إلى تكريم الأعمال ذات البعد الإنساني والثقافي، بمشاركة نخبة من الفنانين وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن فعاليات الحدث "ليلة الباندا الذهبية"، والمائدة المستديرة الدولية حول الثقافة والإبداع، إلى جانب عروض فنية وتكريم الفائزين.

يُذكر أن جوائز الباندا الذهبية (Golden Panda Awards) أُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد مرة كل عامين في مدينة تشنغدو، مهد الباندا العملاقة ورمزها الثقافي. وتعد الجائزة منصة دولية لتكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تعزز التبادل الثقافي وترسّخ القيم الإنسانية من خلال الفن السابع والإنتاج التلفزيوني.

