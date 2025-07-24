أنوشكا تهاجم مشاركة البلوغرز في الأعمال الفنية

علّقت الفنانة أنوشكا على مشاركة البلوغرز الذين يجرون وراء "الترند" وبسببه يقدّمون أي محتوى حتى لو كان تافهاً، مؤكدةً أن المجال الفني مفتوح للجميع ولكن بشروط.

وعبّرت أنوشكا، على هامش مشاركتها في فعاليات "مهرجان المسرح القومي"، الذي انطلق يوم الأحد الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان قائلةً: "نفسي آخد نفس المحبة اللي خدوها الفنانين الكبار وسعيدة لكل المكرّمين".

وعن رأيها في دخول البلوغرز المجال الفني، قالت أنوشكا: "مش أي حد ينفع يطلع على الشاشة، ومش علشان أنت بلوغر تطلع عادي"، وأضافت: "المجال مفتوح لكل الناس، وبحترم إن كل الناس تاخد فرصتها بس يتوقف أنت هتقدم إيه ومش عشان تطلع ترند تقدّم أي حاجة، والسوشيال ميديا نعمة ونقمة، في نفس الوقت".

يُذكر أن أنوشكا شاركت في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

