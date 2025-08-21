إليكِ أجمل أفكار تسريحات للشعر القصير.. دليل شامل لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 11:06 صباحاً - هل أنتِ من صاحبات الشعر القصير وترغبين إطلالةً عصريةً أكثر حيويةً وشباباً؟ إذاً لا بد أن تواكبي موضة تسريحات الشعر القصير، سواء المستوحاة من عروض الأزياء أو من النجمات، فهي توفر لكِ خيارات تسريحات شعر لا تُحصى تلائم مختلف أشكال الوجوه ويمكن اعتمادها في مختلف الأوقات، فمنها ما هو مناسب للمناسبات والسهرات ومنها ما يلائم أوقات العمل والأيام العادية.

ومن "الخليج 365"، نقدم لك دليلاً شاملاً لأجمل أفكار الشعر القصير، لتختاري من بينها ما يناسب شكل وجهك وشخصيتك.

تسريحات شعر قصير أنيقة تناسب المناسبات والسهرات

تسريحة الشعر القصير المبلل المسحوب إلى الخلف لإطلالة جريئة

من عرض آشي Ashi- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



هذه التسريحة من أبرز الستايلات العصرية للسهرات، حيث يتم تمشيط الشعر القصير إلى الخلف باستخدام جل مثبت يمنحه لمسةً مبللةً أنيقةً، فتبدو الإطلالة أنثوية جريئة تناسب الفساتين الكلاسيكية واللوك المسائي.

تسريحة الشعر القصير الستريت البسيطة والأنيقة

من عرض بالمان Balmain- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



تسريحة الشعر القصير الأملس المنسدل هي واحدة من تسريحات الشعر القصير التي دائماً ما تمنحك مظهراً راقياً وبعيداً عن التعقيد. هذه التسريحة تناسب صاحبات الوجه المستدير أو البيضاوي، وتبرز جمال الملامح بلمسة عصرية.

تسريحة الشعر المالس نصف المرفوع لمظهر شبابي حيوي

من عرض زينة زكي Zeena Zaki- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



من خلال رفع نصف الشعر إلى الأعلى وترك بقية الخصلات مفرودة، تحصلين على إطلالة شبابية مرحة، مثالية للمناسبات غير الرسمية أو اللقاءات المسائية.

تسريحة الشعر القصير الويفي المنسدل بخصلات عريضة أنثوية

من عروض الستريت فاشن Street Fashion- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



تسريحة الشعر الويفي العريض خيار كلاسيكي يناسب جميع الوجوه، يُضفي حجماً على الشعر القصير ويمنحك مظهراً أنيقاً أنثوياً، مثالياً للسهرات أو حفلات الخطوبة.

تسريحة ذيل الحصان الضخمة العالية للشعر القصير

من عرض إميليا ويكستيد Emilia Wickstead- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



على الرغم من قصر الشعر، يمكن ابتكار تسريحة ذيل حصان عالٍ بلمسة ضخمة تعطي شعوراً بالحيوية والقوة. هذه التسريحة عملية وتناسب أيضاً السهرات الشبابية.

تسريحة الشعر البومبيه المرفوع لستايل درامي لافت

من عرض بورا أكسو Bora Aksu- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



البومبيه المرفوع عند مقدمة الرأس يضفي جرأة ودراما على الإطلالة. مثالي لصاحبات الذوق العصري اللواتي يبحثن عن لمسة مختلفة ولافتة في المناسبات.

تسريحات شعر قصير عصرية مستوحاة من إطلالات النجمات

تسريحة الريترو المنسدل مع الغرة الجانبية على طريقة سيلينا غوميز

Embed from Getty Images



ستايل الريترو يعود بقوة، وتسريحة سيلينا غوميز مثال رائع لتسريحة أنثوية كلاسيكية تضفي لمسة فاخرة تناسب الحفلات.

تسريحة الويفي المنسدل بالفرق الجانبي من ديما قندلفت

https://www.instagram.com/p/C5klK3SNXZX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5klK3SNXZX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5klK3SNXZX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



إطلالة ديما قندلفت تلهم صاحبات الشعر القصير بتسريحة ويفي طبيعية مع فرق جانبي، تمنح الوجه شكلاً أنحف وأكثر تحديداً.

تسريحة البيكسي المالس الجريئة من إيما ستون

Embed from Getty Images



البيكسي المالس خيار عصري وجريء لصاحبات الشخصيات القوية، حيث يكشف الملامح بوضوح ويبرز جمال العيون.

تسريحة الشعر الكيرلي المرفوعة مع الغرة المشدودة من أصالة

https://www.instagram.com/p/DBtzPXypVV8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBtzPXypVV8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBtzPXypVV8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تجمع هذه التسريحة بين العفوية والأناقة، إذ يمنح الشعر الكيرلي القصير لمسة مرحة، فيما تضيف الغرة المشدودة شكلاً عصرياً متجدداً.

تسريحات كيرلي وويفي للشعر القصير لإطلالة مرحة وحيوية

تسريحة الشعر الكيرلي مع الغرة الجانبية المثبتة بمشابك ناعمة

من عرض كولور Kolor- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



مشابك الشعر تضيف لمسة أنيقة وعملية للشعر الكيرلي، وتبرز الوجه بإطلالة أنثوية مناسبة للنهار والمساء.

تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل مع غرة قصيرة على الجبين

من عرض آمي باريس Ami Paris- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



الغرة القصيرة تمنح الكيرلي لمسةً شبابيةً عصريةً، تُضفي حجماً إضافياً وتناسب صاحبات الوجه الطويل.

تسريحة الشعر الكيرلي الفوضوية للشعر القصير

من عرض زيمرمان Zimmermann- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



لإطلالة كاجوال طبيعية، اعتمدي الشعر الكيرلي الفوضوي الذي يمنحك ستايلاً حيوياً وعفويّاً.

تسريحة الويفي من وحي الستينيات مع بوندانا عصري

من عرض دولتشي آند غابانا Dolce Gabbana- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



البوندانا يضيف لمسةً مرحةً إلى الويفي القصير بأسلوب مستوحى من الستينيات، مما يجعله خياراً رائعاً للإطلالات النهارية.

تسريحات شعر قصير تليق بالوجه المستدير

تسريحة الشعر المالس المنسدل مع الغرة الجانبية

من عرض ميهارا ياسوهيرو Mihara Yasuhiro- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



هذه التسريحة ناعمة وأنيقة تناسب مختلف الأوقات، أما الغرة الجانبية فتمنح الوجه المستدير طولاً إضافياً وتجعل الملامح أكثر نعومةً.

تسريحة الكاريه القصير الناعم بالفرق النصفي

من عرض جي ساليناس J Salinas- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تُعد هذه التسريحة من أكثر تسريحات الشعر القصير جمالاً، ومع اعتمادها بالفرق النصفي تمنح توازناً للوجه المستدير ويعكس أناقةً كلاسيكيةً عصريةً.

تسريحة الشعر المرفوع مع الغرة القصيرة المنسدلة

من عرض إيلي صعب Elie Saab- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



إنها تسريحة أنيقة ومميزة، تمنح الوجه المستدير شكلاً أطول وأكثر تحديداً، وهي مثالية للسهرات والمناسبات، لا سيما حفلات الزفاف.

تسريحات شعر قصير مثالية للوجه الطويل

تسريحة الشعر المالس مع الغرة القصيرة على الجانبين

من عرض آشي Ashi- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



الغرة القصيرة في هذه التسريحة توازن طول الوجه وتمنحه مظهراً أكثر امتلاءً.

تسريحة الشعر الناعم المسحوب إلى الخلف مع الغرة الجانبية

من عرض أكنيه ستوديو Acne studios- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

أما الغرة الجانبية في تسريحة الشعر الناعم فهي تبرز ملامح الوجه الطويل وتضفي لمسة أنثوية رقيقة.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض بالفرق النصفي

من عرض جي ساليناس J Salinas- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



تسريحة ذيل الحصان المنخفض للوجه الطويل تخفف من طول الوجه وتمنحك إطلالة عملية أنيقة في الوقت نفسه.