أسرار جمالية وراء الإطلالات المبهرة في مهرجان فينيسيا.. كيف تخطف النجمات الأنظار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 11:04 صباحاً - في عالم الجمال والموضة، تبقى السجادة الحمراء مسرحاً للحظات لا تُنسى، ومهرجان فينيسيا السينمائي واحد من أبرز هذه المحطات التي تجمع بين الفن والموضة في أبهى صورها. هذا الحدث العالمي لا يقتصر على عرض الأفلام فحسب، بل يشكل منصةً ساحرةً تستعرض فيها النجمات أروع إطلالاتهن التي تمزج بين الفخامة والابتكار.

وقد تتساءلين، ما سر ذلك البريق اللافت الذي يجعل النجوم يبدون بكامل إشراقتهم؟ كيف تنجح كل واحدة منهن في الظهور ببشرة مثالية، شعر متألق، ومكياج يخطف الأنفاس؟ الحقيقة أن هذه الإطلالات ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة استعدادات مدروسة تبدأ قبل الحدث بأيام، وأحياناً بأسابيع طويلة.

وراء الكواليس، يعمل خبراء التجميل ومصففو الشعر بدقة متناهية ليبتكروا إطلالات متناغمة تعكس شخصية النجمة وتتناسب مع فستانها وأجواء المناسبة. تبدأ الأسرار من روتين العناية بالبشرة: جلسات ترطيب مكثفة، أقنعة مغذية، وعلاجات تعزز النضارة لتبدو البشرة طبيعيةً ومتوهجةً أمام عدسات الكاميرات. أما المكياج، فيتأرجح بين البساطة الأنيقة واللمسة الدرامية، فنرى الآيلاينر الدقيق أو الظلال الجريئة تبرز العيون، فيما تتزين الشفاه بألوان ناعمة أو كلاسيكية تكتمل معها الصورة.

أما الشعر، فهو ركيزة أساسية في الإطلالة، حيث تتنوع تسريحات الشعر بين الكعكات الرفيعة، التموجات الطبيعية، والقصات العصرية التي تُضفي لمسةً من الجرأة والتجديد. وغالباً ما تحمل كل تسريحة قصةً خاصة، مستوحاة إما من نجمات هوليوود الكلاسيكيات أو من صيحات الموضة الحديثة. حتى الأظافر، رغم بساطتها، تلعب دوراً مهماً في اكتمال اللوك، من خلال ألوان راقية أو لمسات لامعة متناسقة مع الفستان والمجوهرات.

السر الحقيقي لجمال هذه الإطلالات يكمن في التناغم: بين المكياج والفستان، بين تسريحة الشعر وملامح الوجه، وبين الأكسسوارات والجو العام للحدث. إنه عمل جماعي متكامل يجمع بين الحرفية والذوق الرفيع، ليترك لنا مشاهد خالدة على السجادة الحمراء.

إليكِ أبرز أسرار جمالية وراء الإطلالات المبهرة في مهرجان فينيسيا السينمائي على مر السنوات.

أجمل إطلالات النجمات من مهرجان فينيسيا عبر السنوات

إليكِ أجمل إطلالات النجمات من تسريحات شعر وطرق المكياج من مهرجان فينيسيا السينمائي على مر السنوات:

أناقة حالمة بلمسة طبيعية:

Embed from Getty Images

تألقت ستيسي مارتن Stacy Martin برفعة نصفية مع كعكة صغيرة، بينما انسدلت بقية خصلاتها بتموجات ناعمة، وحددت وجهها بخصلتين ويفي رقيقتين. مكياجها جاء أنثويا رقيقاً مع ظلال فضية براقة وأحمر شفاه برتقالي فاتح منحها إشراقةً حيوية.

جاذبية درامية بعيون بنفسجية:

Embed from Getty Images

اختارت بولينا بوشكاريفا Polina Pushkareva فرقاً وسطياً غير منتظم مع شعر مموج منسدلة بحرية. أما مكياجها فكان درامياً بظلال بنفسجية داكنة وكحل أسود مسحوب، أضاف قوة لملامحها، مع أحمر شفاه مطفي باللون الأحمر.

كلاسيكية ذهبية بلمسة هوليوودية:

Embed from Getty Images

Penélope Cruz

ظهرت بينيلوب كروز Penélope Cruz بشعر أملس منسدل مع غرة جانبية ناعمة. عيناها تألقتا بالكحل الأسود وظلال ذهبية أنيقة، فيما جاءت الشفاه بلون نيود طبيعي حافظ على التوازن الكلاسيكي.

لمسة وردية رومانسية:

Embed from Getty Images

اعتمدت صوفيا ريزنج Sofia Resing تسريحةً بفرق وسطي مع لمسة بومبيه خفيفة وخصل جانبية مبللة منسدلة على جانبي الجبهة. مكياجها كان وردياً بالكامل: من ظلال العيون إلى أحمر الخدود وأحمر الشفاه، ما أضفى عليها نعومةً رومانسية.

أناقة بسيطة بخطوط كلاسيكية:

Embed from Getty Images



ظهرت جوليان مور Julianne Moore بكعكة منخفضة أنيقة مع فرق وسطي يعكس البساطة. مكياجها اعتمد على الألوان البنية الدافئة فوق العيون، متوازنة مع شفاه نيود جعلتها تبدو مشرقة وطبيعية.

حيوية الكاريه العصري:

Embed from Getty Images

تألقت كايلي سبايني Cailee Spaeny بقصة كاريه قصير مع غرة جانبية كثيفة تغطي جزءاً من الجبهة. أما مكياجها فجاء ناعماً، حيث برزت رموشها بالماسكرا وأكملته بشفاه نحاسية فاتحة لإطلالة عصرية.

جاذبية سموكي بلمسة نيود:

Embed from Getty Images

اختارت كاترينا مورينو Caterina Murino تسريحةً كلاسيكيةً مرفوعةً من الجانبين مع فرق جانبي بسيط. مكياجها ارتكز على عيون سموكي قوية وكحل أسود، فيما جاءت الشفاه بلون نيود متوازن.

قوة الأحمر مع الكعكة العالية:

Embed from Getty Images

ظهرت آبي لي Abbey Lee بشعر مشدود بالكامل إلى الخلف في كعكة عالية. مكياجها بسيط بالعيون مع لمسة قوية بأحمر شفاه أحمر لامع منحها جرأةً لافتة.

جمال العفوية والبساطة:

Embed from Getty Images

اعتمدت سيينا ميلار Sienna Miller فرقاً وسطياً مع شعر منسدل بخفة على الكتفين. مكياجها جاء بأسلوب طبيعي جداً أشبه بالـ"لا مكياج"، مع شفاه نيود بسيطة لتجسد الأناقة البسيطة.

سحر الشعر المبلل مع الكلاسيكية الحمراء:

Embed from Getty Images

ظهرت زانغ زيي Zhang Ziyi بشعر مبلل مسحوب للخلف ومثبت خلف الأذن. مكياجها ارتكز على آيلاينر مسحوب لتوسيع العيون وأحمر شفاه أحمر كلاسيكي، فبدت إطلالتها جريئة وخالدة.

في النهاية، تبقى إطلالات مهرجان فينيسيا السينمائي أكثر من مجرد مرور عابر على السجادة الحمراء، فهي لوحات جمالية مدروسة بعناية، تتناغم فيها كل التفاصيل من الفستان إلى المكياج والشعر، لتمنح كل نجمة حضوراً متفرداً يرسخ في الذاكرة كفن حي يربط بين الجمال والموضة.