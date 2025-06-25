شكرا لمتابعة خبر عن 22 جامعة ضمن تصنيف “QS” لعام 2026 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز تاريخي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها قطاع التعليم العالي السعودي، أعلنت مؤسسة “QS” العالمية لتصنيف الجامعات عن دخول 22 جامعة سعودية ضمن قائمتها لعام 2026، في رقم غير مسبوق على مستوى المملكة والمنطقة.

وبرزت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كأحد أهم المتصدرين، بعد أن قفزت إلى المرتبة 67 عالميًا، متقدمةً من المركز 101 في تصنيف العام الماضي، لتسجل بذلك دخولها الأول ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

هذا التقدم يعكس نجاح استراتيجية التحول الشامل التي تبنّتها الجامعة منذ عام 2020، والتي هدفت إلى تطوير البنية الأكاديمية والبحثية وتعزيز الشراكات الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير ليؤكد ثمار رؤية المملكة 2030، بقيادة ودعم وتمكين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عمل على تعزيز تنافسية الجامعات السعودية، وتمكينها من تجاوز التصنيفات لتصبح مؤسسات عالمية مؤثرة في ميادين المعرفة والإنسانية.

ويعد إدراج هذا العدد الكبير من الجامعات السعودية في التصنيف العالمي شهادة على تطور البيئة التعليمية والبحثية في المملكة، وتبنيها نماذج تعليمية مبتكرة تُسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة دوليًا، والاضطلاع بدور فاعل في مسارات الاقتصاد القائم على المعرفة.