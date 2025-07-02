السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 900 سلة غذائية في محلية الخرطوم بالسودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (900) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة والعائدين إلى ديارهم في محلية الخرطوم بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها (6.300) فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيق الأمن الغذائي.

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