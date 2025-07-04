شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل الشيخ طحنون بن زايد وشال الزعيم يزين كتفه بفخر وعزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم، صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.

وظهر الشيخ طحنون خلال اللقاء وهو يضع شعار نادي الهلال على كتفه، في إشارة قوية عكست الحضور اللافت للكرة السعودية في المشهد الرياضي الخليجي والوطن العربي، مؤكدًا أن الهلال الآن يلعب باسم العرب أجمع.

وعبر هذا المشهد عن دعم كبير لمسيرة الزعيم ممثل العرب في كأس العالم للأندية، وتقديراً لما يقدمه من أداء مشرف على الساحة العالمية.

ويخوض الهلال سباق كأس العالم للأندية ممثلاً للعرب، بعدما نجح في إقصاء أحد أقوى الفرق العالمية، ورفع رؤوس العرب عاليًا في مشهد تاريخي لا ينسى.

ويواصل الزعيم رحلته بكل قوة وثبات، مدفوعًا بروح التحدي والإصرار على رفع راية الكرة العربية عاليًا، والثأر لمشاركات الأندية العربية السابقة، التي لم يكتب لها الوصول إلى المجد.