شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح شروط قيادة الزائرين بالرخص الأجنبية والدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط السماح للزائرين بقيادة المركبات داخل المملكة باستخدام رخص القيادة الدولية أو الأجنبية، مؤكدة أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وضمان التوافق مع الأنظمة المعمول بها.

وأكدت الإدارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن من أبرز الاشتراطات أن يتوافق نوع الرخصة مع فئة المركبة المراد قيادتها، مع ضرورة أن تكون الرخصة مترجمة من جهة معتمدة لضمان وضوح البيانات ومطابقتها.

كما اشترطت أن تقتصر صلاحية القيادة بالرخصة الأجنبية أو الدولية على سنة واحدة من تاريخ دخول الزائر إلى المملكة، باستثناء حاملي الجنسيات الخليجية.

كما أشارت إلى أنه يسمح باستخدام رخص القيادة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي طوال مدة سريانها، دون الحاجة إلى استخراج رخصة محلية مؤقتة، فيما لا يُعتد بالرخص الدولية الصادرة من دول المجلس للتنقل داخل دول الخليج .