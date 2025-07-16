شكرا لقرائتكم خبر 6,551 ميجاوات سعة مشاريع الطاقة المتجددة المشغلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس، نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024م، وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشاريع التي شغلت في 2024م، بلغت 5 مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاوات، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية 2024م 10 مشاريع، 9 منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاوات، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاوات.

ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية 2024 نحو 19 مليارا، و839 مليون ريال سعودي، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18 مليارا، و264 مليون ريال سعودي، في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح مليارا، و575 مليون ريال.

وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية 2024 بلغ نحو 1,140,800 وحدة سكنية.

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024م، أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة، حيث بلغ 3.9 هللات سعودية لكل كيلووات ساعة، مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، والتي تراوحت ما بين 3.9 إلى 11.18 هللة سعودية لكل كيلووات ساعة.

يذكر أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في السعودية، وتعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيس للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019م - 2024م).