الأعلى 24 مئوية.. درجات الحرارة على مصايف السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة المتوقعة على مصايف المملكة اليوم الاثنين، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة موجة مطرية تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتوقع الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة على مصايف المملكة كالتالي: الطائف 24 مئوية، والشفا في الطائف 20 مئوية، والهدا في الطائف 21 مئوية، وأبها 19 مئوية، والباحة 22 مئوية.



أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن بدء موجة مطرية على المملكة أمس الأحد، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكد المركز أنه اعتبارًا من مساء أمس الأحد، وحتى نهاية الأسبوع الجاري. يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على مرتفعات منطقتي عسير وجازان تمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة.



موجة مطرية على المملكة

كما يتوقع هطول أمطار متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

