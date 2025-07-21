شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة الفطرية" توضح حقيقة ظهور قرود البابون في الرياض - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الفيديو المتداول حول وجود قرود البابون في بعض المواقع بمدينة الرياض، ناتج عن قيام بعض الأفراد بتربيتها وإطلاقها، مؤكدًا أن الموقع خاض للمعالجة منذ رصد الحالة، وجارٍ استكمال العمل على ذلك.

ونوّه المركز بأن الأعداد المرصودة ليست ضمن نطاق الانتشار الطبيعي للبابون، مشددًا على خطورة اقتناء الكائنات الفطرية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالة مشابهة عبر الرقم (19914).

