انت الان تتابع بالفيديو.. جاسوس داخل مكافحة الفساد الأوكراني.. الأمن يداهم ويوقف مسؤولًا بتهمة التجسس لموسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
21 يوليو 2025, 9:51 مساءً
أعلن جهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين، توقيف مسؤول في المكتب الوطني لمكافحة الفساد بتهمة التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية، وذلك ضمن عملية دهم واسعة استهدفت مقر الوكالة ومواقع أخرى مرتبطة بها.
وأوضح الجهاز أن المشتبه به كان يعمل في الوحدة "دي-2"، التي تُوصف بأنها الأكثر نخبوية وسرية في الوكالة، دون الكشف عن هويته. ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر لحظة توقيفه، حيث أُخرج من سيارة وقُيّد على الأرض على يد عناصر مسلحة، وهو يواجه الآن عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.
وفي المقابل، نفت وكالة مكافحة الفساد وجود أي دليل على تورط الموظف في أنشطة ضد الدولة، مشيرة إلى أنها تنظر في قانونية إجراءات المداهمة واستخدام القوة ضده.
كما أعلن جهاز الأمن الأوكراني تنفيذ عشرات المداهمات التي طالت أكثر من 15 موظفًا في مكتب مكافحة الفساد، بعضهم متهم بمساعدة رجال أعمال على الهروب من أوكرانيا، وآخرون بالتسبب في حوادث مرورية.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد أنشئ في أعقاب "ثورة ميدان" عام 2014، وهو أحد أبرز الأجهزة المسؤولة عن محاربة الفساد في البلاد، وهو ملف حاسم في مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
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