الأونصة بكام؟! قفزة جديدة في أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 تم إسدال الستار عن مفاجأة قوية عن السوق السعودي للذهب؛ وهي ما تمثلت في استمرار الصعود الكبير في أسعار جميع المنتجات تأثرًا بموجة الارتفاع التي تسيطر منذ أيام.

ومن هذا المنطلق تبين أن العيارات وحدها ارتفعت بمقدار 2 ريال سعودي تقريبًا مقارنةً بما تم تسجيله أمس، وفيما يلي نستعرض المستجدات السعرية لها بالإضافة إلى الأونصة:

عيار الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
عيار 18 306.45 81.68
عيار 20 340.49 90.75
عيار 21 357.52 95.29
عيار 22 374.54 99.83
عيار 24 408.59 108.90
الأونصة 12709.26 3387.33

أسعار سبائك الذهب في اليوم

أما بالنسبة لجانب سبائك الذهب فهي الأخرى ما سجلت ارتفاعًا ملحوظًا جاء بحوالي 5 ريال سعودي، ومن ثم نبين الأسعار الجديدة اليوم الثلاثاء عبر الجدول التالي:

حجم السبيكة السعر بالريال السعودي
سبيكة 1جم 556
سبيكة 2.5 جم 1338
سبيكة 5 جم 2368
سبيكة 10 جم 4489
سبيكة 15.5 جم 6852
سبيكة 20 جم 8813
سبيكة 31.1 جم 13383

 

