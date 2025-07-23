شكرا لمتابعة خبر عن أميمة بامسق: انطلاق المرحلة التطبيقية لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أكدت وكيل تمكين النقل في الهيئة العامة للنقل الدكتورة أميمة بامسق انطلاق المرحلة التطبيقية لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في 7 مناطق حيوية بالشراكة مع Uber وiDrive وWeRide.

وقالت بامسق:” المرحلة التطبيقية الأولية ستعمل تحت اشراف مباشر تنظيمي وفني من الهيئة العامة للنقل لتمكين التقنية والتوسع في انتشارها وتطبيقها على مستوى المملكة”٠

وأضافت” المرحلة التطبيقية تشمل التشغيل في سبع مناطق حيوية ، منها مطار الملك خالد ، الصالة رقم خمسة والطرق السريعة التي تربط بين الوجهات”٠