قبل بدء تطبيقه.. ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار 2025

يوجد العديد من التعديلات التي يتم طرحها على العديد من القوانين داخل المملكة العربية السعودية والهدف من هذه التعديلات تحقيق أهداف رؤية 2030، فقد تم الإعلان عن ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار 2025 حيث تم التنويه أن بدون هذه الضوابط لا يمكن أن تسير عملية التملك، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا القانون.

ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار 2025

تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية مساء أمس عن ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار 2025 ونحن سوف نتعرف على أبرز هذه الضوابط من خلال السطور التالية:

النطاق الجغرافي للوحدات السكنية التي يتم تملكها يجب أن تتواجد داخل الرياض أو جدة، ولكن نوهت عدم وجود فرصة للتملك الوحدات العقارية في كلًا من ( مكة المكرمة – المدينة المنورة).

يجب أن يكون الشخص المتقدم غير حاصل على الجنسية السعودية.

تسجيل العقار في السجل العقاري بشكل رسمي.

الالتزام بكافة اللوائح التنفيذية.

يجب تعبئة كافة البيانات المطلوبة ويجب أن تتوافق مع البيانات الحقيقية.

الفئات المسموح لها بالتملك في السعودية

في الوقت الذي تم الإعلان عنه عن التصديق على هذا القرار من قبل الجهات المسؤولة تم طرح عدد من التساؤلات حول الفئات المسموح بها بالتملك، ونحن سوف نتعرف على هذه الفئات من خلال السطور التالية:

الأفراد الغير سعوديين.

الشركات الأجنبية أي غير سعودية.

الهيئات الدولية بشرط المعاملة داخل الوحدة بالمثل.

الشركات السعودية التي يشارك بها غير السعوديين.

رسوم ضريبة العقار لغير السعوديين

عند الحديث عن قانون تملك غير السعوديين للعقار 2025 يجب أن نوضح هذا النظام يُفرض مجموعة من الرسوم والضرائب التي تقع على الأشخاص ويجب سدادها، وتصل نسبة هذه الضريبة 10% ونحن سوف نتعرف على تفاصيل هذه القيمة من خلال السطور التالية:

ضريبة التصرفات العقارية.

تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال في حالة المخالفة أو عدم الالتزام بالقوانين.

في حالة عدم الالتزام بدفع الضريبة أو الرسوم يحق بيع الوحدة في مزاد علني.

موعد تطبيق تملك غير السعوديين للعقار

بالرغم من الإعلان الواضح عن هذا القانون داخل السعودية إلا أن الوقت الفعلي لتطبيق هذا القانون بعد مرور 180 يوم من نشره بشكل رسمي، ففي الوقت الحالي يتم إصدار اللائحة التنفيذية حيث من المتوقع أن يتم بدء العمل به في عام 2026، وعلى من يرغب في التعرف على التفاصيل يجب أن يتم اتباع الأخبار الخاصة بالقانون من خلال المواقع الرسمية.

ضوابط نظام تملك غير السعوديين للعقار 2025 من الموضوعات التي تشغل تفكير كثير من المقيمين داخل السعودية والغير حاصلين على الجنسية، وفي النهاية نتمنى أن نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا النظام.