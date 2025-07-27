حرس الحدود ينفذ مهام متعددة لحماية المتنزهين على الواجهة البحرية بالخفجي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت قوات حرس الحدود حملة أمنية مكثفة على الواجهة البحرية بمدينة الخفجي، تستهدف تأمين المتنزّهين وتنسيق حركة المرور على الشاطئ، بالإضافة إلى مراقبة الأنشطة البحرية غير المصرح بها. الحملة تأتي ضمن جهود الحماية الشاملة للمواطنين والزوار، والتأكد من الالتزام بلوائح السلامة البحرية، وهذا سنوضحه عبر موقع الخليج 365

الإجراءات الأمنية لحماية المتنزهين

يشمل النشاط المشترك لحرس الحدود نشر نقاط تفتيش متنقلة على طول الممشى البحري، فضلاً عن تفعيل دوريات بحرية تعمل على مدى ساعات اليوم لضمان عدم انخراط أي قوارب أو زوار في أنشطة خطرة أو غير مرخصة. كما يتابع الحرس نزول الأطفال والباعة إلى الشاطئ ويتدخل فورًا في حال وجود اختناقات مرورية أو تجمعات تؤدي إلى إعاقة الحركة أو تهديد السلامة العامة.

التنسيق مع الجهات المحلية وخدمة الجمهور

تنسّق قوات حرس الحدود مع بلدية الخفجي والإدارات المحلية لتوفير خدمة إرشادية للزوار، تشمل نقاط إعلام بوجود غرف إسعاف أولية وأرقام الطوارئ. إلى جانب ذلك، يتم توفير مرشدين مدربين لمساعدة المتنزهين في معرفة مناطق السباحة الآمنة، مع توجيه عائلات الأطفال إلى أماكن مناسبة بعيداً عن الأعماق أو الصخور الخطرة.