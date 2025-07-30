تابع الان خبر صندوق الاستثمارات السعودي يحافظ على صدارة العلامات السيادية الأسرع نمواً حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت شركة “براند فاينانس” العالمية المتخصصة في استشارات وتقييم العلامات التجارية، عن احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بصدارة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

قيمة قياسية ونمو ملحوظ

ووفقًا لتقرير الشركة الصادر لعام 2025، بلغت قيمة العلامة التجارية للصندوق السعودي 1.2 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بعام 2024، مما يعزز من مكانة الصندوق كأحد أبرز اللاعبين في الاقتصاد العالمي.

تصنيف متقدم على مستوى القوة والفعالية

وحصل الصندوق على تصنيف A+ من حيث قوة العلامة التجارية، ليحتل المركز الثاني عالميًا برصيد 62.9 نقطة، كما جاء في المرتبة السابعة من حيث نسبة الأصول المُدارة إلى قيمة العلامة التجارية، ليصبح الصندوق الوحيد من المنطقة ضمن العشرة الأوائل في هذا التصنيف.

إنجازات مؤثرة عززت الحضور العالمي

وأشار التقرير إلى أن النمو السريع للعلامة التجارية يعكس الإنجازات المستمرة التي حققها الصندوق خلال عام 2025، والتي تضمنت ارتفاع قيمة أصوله المُدارة، والنجاح المتنامي لشركاته التابعة، إضافة إلى نضج مشاريعه المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب استراتيجيته في تعزيز الوعي بأنشطته والتزامه بالتنمية المستدامة.

دور محوري في الاقتصاد العالمي

وأكدت “براند فاينانس” أن التقرير الذي أطلقته لأول مرة عام 2024 يهدف إلى مساعدة المؤسسات الاستثمارية على فهم الأثر الحقيقي لعلاماتها التجارية في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن العلامة القوية تسهم في جذب المستثمرين والمواهب، وتأمين التمويل، فضلًا عن تعزيز سمعة المؤسسات إعلاميًا.

الاستثمار الرياضي نموذج للنجاح

وفي تصريح خاص، أوضح ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لشركة براند فاينانس، أن صندوق الاستثمارات السعودي يُعد نموذجًا للاستثمار المؤثر عالميًا، مشيرًا إلى دوره في تحويل نادي نيوكاسل الإنجليزي إلى فريق منافس بقوة على البطولات، فضلًا عن رعايته لبطولات كبرى في الغولف، التنس، وسباقات السيارات الكهربائية.

التزام بمعايير الحوكمة والاستدامة

كما كشف التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة حل في المركز الأول عالميًا بالمشاركة مع مؤسسات أخرى ضمن مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، حيث حصل على نسبة التزام بلغت 100%، من أصل 200 صندوق سيادي شملهم تقرير مؤسسة Global SWF لعام 2025.

تصنيفات ائتمانية قوية

ويحظى الصندوق بتصنيفات ائتمانية رفيعة، حيث يحمل تقييم “Aa3” من وكالة موديز العالمية مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى تصنيف “A+” من وكالة فيتش، ما يعكس متانة أداء الصندوق وموثوقيته في الأسواق المالية العالمية.

رؤية استراتيجية طويلة الأمد

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة التزامه بتحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد في المملكة العربية السعودية، من خلال دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاعات الواعدة، وتحقيق عوائد مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.