أخبار من السعودية.. قنصلية وسفارة المملكة في لوس أنجلوس والفلبين تحذران المواطنين من "تسونامي"

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، تحذيرًا للمواطنين، بعد إطلاق السلطات الأمريكية إنذارًا من موجات تسونامي.
في الوقت نفسه أصدت السفارة السعودية في الفلبين تحذير لذات السبب، إذ قالت: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام أن معهد البراكين والزلازل الفلبيني أصدر تحذيراً من تسونامي محتمل قد يضرب السواحل الشرقية للفلبين اليوم 30 يوليو 2025.
وأهابت السفارة سكان المناطق الساحلية التالية إلى توخي الحذر والابتعاد عن الشواطئ: باتانيس، كاجايان، إيزابيلا، أورورا، كيزون، كامارينس نورت، كامارينس سور، ألباي، سورسوجون، كاتاندوانيس، سامار الشمالية والشرقية، ليتي، ليتي الجنوبية، جزر ديناجات، سوريجاو (شمالًا وجنوبًا)، دافاو (شمال، شرق، غرب، جنوب، ودافاو دي أورو).
في الوقت نفسه أصدت السفارة السعودية في الفلبين تحذير لذات السبب، إذ قالت: "تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام أن معهد البراكين والزلازل الفلبيني أصدر تحذيراً من تسونامي محتمل قد يضرب السواحل الشرقية للفلبين اليوم 30 يوليو 2025.
وأهابت السفارة سكان المناطق الساحلية التالية إلى توخي الحذر والابتعاد عن الشواطئ: باتانيس، كاجايان، إيزابيلا، أورورا، كيزون، كامارينس نورت، كامارينس سور، ألباي، سورسوجون، كاتاندوانيس، سامار الشمالية والشرقية، ليتي، ليتي الجنوبية، جزر ديناجات، سوريجاو (شمالًا وجنوبًا)، دافاو (شمال، شرق، غرب، جنوب، ودافاو دي أورو).