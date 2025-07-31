شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في سانتياغو تحذر المواطنين من احتمالية وقوع تسونامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في سانتياغو، تنويهًا بشأن حالة التأهب التي أعلنتها السلطات المحلية في تشيلي لاحتمالية وقوع تسونامي على السواحل.

ودعت السفارة المواطنين عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق الساحلية، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

والجدير بالذكر أن السلطات الأميركية واليابانية حذرت في وقتٍ سابق من أن أمواج مد عالٍ (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، قد تضرب غرب المحيط الهادئ، ولا سيما سواحل اليابان وروسيا وأرخبيل هاواي، بعد زلزال ضخم بقوة 8.8 درجة، وقع ليل الثلاثاء قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.