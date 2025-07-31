شكرا لمتابعة خبر عن الأمير الوليد بن طلال يزور مكتب ابنته الأميرة ريم .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت الأميرة ريم بنت الوليد في مكتبها والدها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، حيث شاركت متابعيها صورة من الزيارة عبر حسابها على منصة “إكس”، ووصفتها بأنها “أضفت أجواء خاصة على يوم العمل واجتماعاته”.

وعلق الأمير الوليد على الصورة قائلاً: “الحمد لله، عمل من 1980/1/1، أي منذ 45 عامًا و8 أشهر”، مشيرًا إلى مسيرته الطويلة التي شملت عدة مجالات منها شركة المملكة القابضة، والمكتب الخاص، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وشركة روتانا موسيقى، وروتانا للإعلام، وروتانا للخدمات الإعلانية، بالإضافة إلى دعمه الرياضي من خلال نادي الهلال.

واستشهد الأمير بعدد من الآيات القرآنية تعبيرًا عن امتنانه، منها: {هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي} و{لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} و{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}.