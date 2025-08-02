تحذير صادم للمقيمين من وزارة العمل السعودية.. خطأ بسيط يُغرمك 100 ألف ريال وسجن 6 اشهر

في تحذير صارم وجديد، حذّرت وزارة العمل في السعودية جميع المقيمين من ارتكاب أحد أكثر الأخطاء شيوعًا وخطورة في نظام الإقامة والعمل، وهو العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، مشددة على أن هذه المخالفة لا تُعد بسيطة، بل جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن والغرامة والترحيل.

خطأ بسيط يُغرمك 100 ألف ريال وسجن 6 اشهر

أكدت وزارة العمل عبر منصتها الرسمية أن العقوبة قد تصل إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات لصاحب العمل المخالف.

كما لم تُستثنَ المنشآت من العقوبات، إذ تشملها غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، مع التشهير بها وسجن المدير المسؤول وترحيله إن كان من العمالة الوافدة.

هذا التحذير يأتي ضمن جهود المملكة لتصحيح أوضاع سوق العمل، ومنع التستر، وضمان الالتزام بالأنظمة. وعليه، فإن التهاون في هذا "الخطأ البسيط" قد يؤدي إلى خسائر فادحة لا تحتمل، فكن حذرًا والتزم النظام.