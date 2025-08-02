أخبار من السعودية.. كولومبيا.. المجلس الوطني للسلامة يفوز بجائزة دولية في مؤتمر منظمة orp

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - شارك المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في أعمال المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنظمة ORP الدولية (المؤسسة الدولية للوقاية من المخاطر المهنية)، المنعقد خلال الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس 2025م في مدينة قرطاجنة دي إندياس بجمهورية كولومبيا، ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية في أمريكا الجنوبية.
ومثّل المجلس في الحدث الدولي أمين عام المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ماجد بن إبراهيم الفويز، حيث جرى خلال المؤتمر استعراض تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتسليط الضوء على المبادرات والمنجزات الوطنية النوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُعد التكريم تتويجًا لجهود المجلس في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، من خلال توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة.
وعبر الفويز عن اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني المشرف، مؤكدًا أن ما تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم وتمكين من القيادة الحكيمة، وبتوجيه ومتابعة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس ونائبه، التي كان لها الأثر البالغ في تمكين المجلس من أداء رسالته، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل في أمانة المجلس، ولكل من أسهم في دعم مسيرته ومبادراته، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل جهوده لتعزيز حماية سلامة وصحة العاملين وتحقيق التميز المؤسسي المستدام في هذا المجال الحيوي.
السلامة في أماكن العملوتسلم المهندس الفويز في ختام المؤتمر، جائزة "ORP Recognition 2025” نيابةً عن المجلس، وتعد جائزة دولية مرموقة تمنحها منظمة ORP سنويًا، تكريمًا للجهات المتميزة بمبادرات مؤثرة في تعزيز السلامة في أماكن العمل لحماية سلامة وصحة العاملين.
التميز المؤسسيويُمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل المملكة، إذ انضم المجلس إلى نخبة من الجهات الدولية المرموقة، التي سبق أن نالت هذه الجائزة، مثل منظمة العمل الدولية (ILO), اللجنة الدولية للصحة المهنية (ICOH), منظمة الصحة العالمية, (WHO) المعهد البريطاني للسلامة والصحة المهنية, (IOSH UK) الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) والتأمين الاجتماعي الألماني للحوادث (DGUV).
