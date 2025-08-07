عاجل.. مساند تفتح باب تصحيح أوضاع العمالة المنزلية لمدة 3 أشهر ماعدا جنسية واحدة.. وهذه خطوات الغاء حالات بلاغ الهروب

أعلنت منصة مساند أن المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل ستنتهي بعد ثلاثة أشهر من الآن وذلك في إطار جهودها المستمرة في تنظيم أوضاع العمالة المنزلية.

مساند تفتح باب تصحيح أوضاع العمالة المنزلية لمدة 3 أشهر

ودعت المنصة أصحاب العمل إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة التي تمكنهم من نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر، بطريقة تضمن تصحيح الوضع القانوني للطرفين قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأوضحت مساند أن المبادرة تتيح لأصحاب العمل تقديم طلب نقل خدمات العامل المتغيب عبر المنصة، ويتم بعد الموافقة تحويل الطلب مباشرة إلى منصة "أبشر" لاستكمال الخطوات النظامية، في تجربة رقمية متكاملة تهدف إلى تقليل التعقيدات وتسريع المعالجة.

خطوات الغاء حالات بلاغ الهروب

تشترط المنصة توفر حساب نشط ومكتمل البيانات لدى صاحب العمل على "مساند"، وحساب مفعل على "أبشر"، إضافة إلى خلو سجله من أي مخالفات مرورية أو قضايا حكومية أو طلبات أخرى قيد المعالجة.

وفيما يتعلق بالضوابط، أكدت المنصة أن الخدمة تشمل فقط المهن المنزلية المعتمدة، وتُستثنى منها العمالة من الجنسية التشادية، التزامًا باللوائح التنظيمية.

ومن أبرز النقاط التي شددت عليها "مساند" أن العامل نفسه يجب أن يُبدي موافقته على طلب النقل بعد تقديمه، ليُكمل بعدها صاحب العمل الجديد عملية الدفع وإنهاء بقية الإجراءات عبر "أبشر"، ضمن منظومة رقمية تحرص على الشفافية وتوثيق كل خطوة رسميا.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز الامتثال، مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، وتوفير حلول رقمية تقلل من النزاعات وتُسرّع الوصول إلى حلول عادلة وموثقة.