وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي دعم الأمن الإقليمي والدولي

بيروت - نادين الأحمد -

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، بمعالي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجالات التعاون العسكري والأمني، ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية التي تربط المملكة والولايات المتحدة.

مباحثات حول الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

بحث الجانبان خلال الاتصال الجهود المشتركة المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

تبادل وجهات النظر حول ملفات استراتيجية

كما ناقش الوزيران عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدَين حرص البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.