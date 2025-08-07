تابع الان خبر “توكلنا” يوسّع نطاق خدماته الرقمية ليشمل المستخدمين حول العالم دعمًا للتحول الرقمي في السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أطلق تطبيق “توكلنا” السعودي الشامل مرحلة جديدة من التطوير التقني، تتيح للمستخدمين استعراض خدماته الرقمية من مختلف دول العالم، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأكدت الهيئة المسؤولة عن التطبيق أن هذه الخطوة تسهم في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والزوار إلى أكثر من 1000 خدمة رقمية مقدمة من مختلف الجهات الحكومية، من خلال منصة وطنية موثوقة وشاملة.

خدمات رقمية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين داخل المملكة وخارجها

يتيح تطبيق “توكلنا” حاليًا استعراض وثائق الهوية الرسمية بشكل رقمي، مثل جواز السفر، الهوية الوطنية، وبطاقة العمل، بالإضافة إلى توفير خدمات مخصصة للمعتمرين والزائرين من خارج المملكة، تشمل إمكانية التعرف على التصاريح المطلوبة، استعراض معلومات تفصيلية حول أوقات الزحام في الحرمين الشريفين والروضة الشريفة، وتحديد أنسب الأوقات للزيارة، مع إمكانية حجز التصاريح قبل دخول المملكة.

منصة رقمية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة

ويُعتبر “توكلنا” أحد أهم أدوات التحول الرقمي في المملكة، حيث يدعم الوصول إلى خدمات تعليمية وصحية وعدلية وسياحية وترفيهية، عبر تطبيق سهل الاستخدام يجمع بين الكفاءة والموثوقية.

وقد تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في التطبيق أكثر من 34 مليون مستخدم ومستخدمة، في حين يستخدمه يوميًا أكثر من مليون مستفيد نشط.

دور محوري في دعم الابتكار الحكومي

من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة، يواصل “توكلنا” دوره في تسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يخدم المواطن والمقيم والزائر، ويوفر الوقت والجهد عبر حلول ذكية مبنية على أحدث تقنيات المعلومات والاتصال.