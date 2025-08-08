دخل نادي النصر السعودي على خط المفاوضات مع الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب نادي بايرن ميونيخ، في صفقة محتملة قد تُحدث صدى واسعا داخل أروقة الكرة الأوروبية والسعودية على حد سواء.

جناح بايرن ميونيخ يقترب من خطوة لم يتوقعها أحد.. النصر السعودي ينتظر الموافقة

وبحسب ما نقله الصحفيان فابريزيو رومانو وفلوريان بليتينبيرج، فإن إدارة النصر فتحت مؤخرا قنوات اتصال رسمية مع النادي البافاري، وبدأت مناقشات جادة مع معسكر اللاعب الذي لا تزال بوصلته لم تحدد بعد.

كومان، صاحب الـ29 عاما، والذي يمتلك سجلا مذهلا بتحقيقه لقب الدوري في كل بلد لعب فيه فرنسا، إيطاليا، ألمانيا أصبح فجأة أمام منعطف جديد، بعدما تغيّرت وضعيته في بايرن إثر انضمام الكولومبي لويس دياز، مما جعله مهددًا بفقدان دقائق اللعب الأساسية في الموسم الجديد.

رغم ارتباطه بعقد مع بايرن حتى عام 2027، إلا أن الوضع المالي أيضا قد يلعب دورا في ترجيح كفة الخروج، خاصة وأن اللاعب يتقاضى راتبا ضخما يبلغ نحو 17 مليون يورو سنويا، وهو رقم لا يستهان به في ظل خطط التوازن الاقتصادي للنادي الألماني.

العرض النصراوي وإن لم يُعلن رسميًا يوصف بأنه مغر للغاية، ويمتد حتى عام 2028، مع راتب قد يجعله من أعلى اللاعبين أجرا في الدوري السعودي، وربما على مستوى القارة الآسيوية.

القرار النهائي لم يُحسم بعد، لكن كل المؤشرات تُشير إلى أن النصر ينتظر فقط "الضوء الأخضر" من كومان ومعسكره، وربما من بايرن نفسه، لإتمام واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي.

الأسابيع القادمة ستحمل الكثير، وقد يكون قميص العالمي هو الوجهة التالية للنجم الذي اعتاد اللعب تحت الأضواء.