شكرا لمتابعة خبر عن وفاة سيدة وابنتها إثر صاعقة رعدية في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة أبها، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا بعد وفاة السيدة إقبال بنت عبدالهادي الدليمان الشراري وابنتها يارا عبيدالله عوض النصيري الشراري، إثر تعرضهما لصاعقة رعدية.

وتقدم ذوو الفقيدتين بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وتشهد منطقة عسير هذه الأيام تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر في الأماكن المفتوحة.

وكشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبد الله المسند، عن توقعات تشير إلى استمرار الأمطار الصيفية خلال الأسبوع الجاري على مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، فيما لن تشمل هذه الحالة بقية مناطق المملكة، مع توقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.