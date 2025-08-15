بالفعل، بطولة الماسترز للسنوكر 2025 في جدة: روني يصل لنصف النهائي ووداع ويليامز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بطولة الماسترز للسنوكر 2025 بجدة: “روني” يصعد للنصف النهائي و”ويليامز” يخسر في الدور ربع النهائي

تألق النجم العالمي للسنوكر، روني أوسيلفان، في بطولة الماسترز للسنوكر 2025 التي تستضيفها جدة، حيث نجح في العودة والفوز على منافسه كايرون ويلسون بنتيجة 6-5 في دور ربع النهائي. في المقابل، ودع اللاعب الويلزي مارك ويليامز البطولة بعد هزيمته المفاجئة أمام الإنجليزي إليوت سليسور بنتيجة 6-5.

وفي مباريات أخرى، تمكن الأسترالي نيل روبرتسون من الفوز على الإنجليزي علي كارتر بنتيجة 6-4، بينما حقق كريس واكلين فوزًا صعبًا على باري هاوكينس بنتيجة 6-5.

وحضرت عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختصة بلعبة السنوكر منافسات يوم الخميس، بينهم رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمرو خرادلي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للبلياردو والسنوكر أسامة السني.

وقد أشاد “خرادلي” بالتنظيم والاستضافة المثالية في المملكة، معربًا عن سعادته بمشاركة نجوم السنوكر العالميين في البطولة، معربًا عن أمله في رؤية النجوم العرب يتألقون في النسخ المقبلة من البطولة. تتواصل منافسات البطولة اليوم الجمعة في دور نصف النهائي.