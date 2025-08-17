إطلاق حملة “تعلّم بصحة” من قبل تجمع الرياض الصحي الأول بمناسبة العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة “تعلّم بصحة” بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول عن إطلاق حملة توعوية وطنية شاملة تحت عنوان “تعلّم بصحة”، بالتعاون مع شركة الصحة القابضة، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي داخل البيئة التعليمية من خلال نشر سلوكيات إيجابية وتعزيز مفاهيم الوقاية، بهدف بناء جيل صحي ومؤهل للتعلّم في بيئة آمنة ومحفزة.

تشمل الحملة ثلاث فئات رئيسية وهم الطلاب وأولياء الأمور والكوادر التعليمية والإدارية، حيث تقدم لهم رسائل توعوية تغطي جوانب الصحة البدنية والنفسية والسلوكية، بالإضافة إلى التثقيف الغذائي وأهمية النشاط البدني والنظافة الشخصية وتنظيم النوم والتوازن بين الدراسة والترفيه.

تسلط الحملة الضوء على أهمية البيئة المدرسية الصحية والآمنة التي تساعد في تعزيز النمو الذهني والمعرفي للطلاب.

وتشمل المبادرة إبراز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية كخط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، وتعريف الجميع بخدماتها المتاحة وبرنامج “طبيب لكل أسرة” كجزء من رعاية صحية شاملة.

تشجع الحملة على الاستفادة من الحلول الرقمية مثل تطبيق “صحتي” الذي يسهل حجز المواعيد والاستشارات الطبية عن بُعد، لتوفير تجربة صحية ميسرة.

تنفذ الحملة من خلال نشر محتوى تثقيفي على المنصات الرسمية للتجمعات الصحية بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمدارس لضمان وصول الرسائل بشكل فعّال.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركة الصحة القابضة لتعزيز دور التجمعات الصحية في قيادة الحملات الوطنية وتحقيق مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.